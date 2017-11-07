Необходимо отрисовать планы в автокаде.
Создание схемы миниатюрного контроллера
Нужно разработать компактную схему. В схеме должен быть bms для однобаночной li-ion батареи формата 18650(контроль минимального и максимального напряжения). Кнопка, которая бы запускала схему, какой-то микроконтроллер на ваше усмотрение и пара светодиодов для информации о заряде. Теперь более подробно:
1. Кнопка без фиксации, первое нажатие должно включать схему, а второе выключать.
2. Светодиод, включается при включении схемы, зеленый если напряжение в норме, красный если напряжение меньше минимума. Зеленый горит все время использования, если батарея садится меньше 3.2-3.3 В примерно, то включать зеленый и красный вместе. Если напряжение меньше минимума(3 В) то включать красный светодиод(гореть должен пару секунд и потом отключаться) и схему не запускать(выключать, если она уже запущена была). Если ниже максимального минимума (2.5В), то желательно чтобы схема вообще прекращала работу и не портила еще больше аккумулятор.
3. Стандартный BMS по существующим схемам без излишеств. Зарядки там не нужно, она будет осуществляться через другой модуль, только контроль, чтобы во время использования не испортить батарею. Это все можно делать за счет микроконтроллеров, на ваше усмотрение, можно внешние схемы контроля, можно совмещенные с основным "мозгом" системы.
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