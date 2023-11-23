Тезнічний дизайн проекту квартири

Чертежи и СхемыОткрыт1 заявка18 просмотров
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Потрібен технічний дизайн проєкт квартири з усіма необхідними кресленнями 

- Обміри на об"єкті в Ірпіні 

- планування з розташуванням меблів 

- демонтаж існуючих стін 

- монтаж нових стін 

- План розташування сантехніки з прив"язкою виводів під неї 

- план теплоі підлоги 

- План стель 

- Схема освітлення з прив"язкою світильників та вимикачів для кожної їх групи 

-Схема розміщення електричних систем 

- схема вентиляції

- Відомість оздоблення приміщень з підрахунком площі підлоги, стін та стель

Скільки буде коштувати весь перелік необхідного, та скільки часу буде виконання?  Якщо є можливість, надайте приклад подібних замовлень.

квартира 58 м кв

13 дней назад
Павел
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
4 дня назад
Заявки фрилансеров
Владисла
26 лет
3 года в сервисе
Был
4 часа назад
13 дней назад