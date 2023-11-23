Тезнічний дизайн проекту квартири

Начертить технолоическую схему по патенту, крайний срок сегодня до двух часов дня. то есть аппараты, потоки
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Потрібен технічний дизайн проєкт квартири з усіма необхідними кресленнями
- Обміри на об"єкті в Ірпіні
- планування з розташуванням меблів
- демонтаж існуючих стін
- монтаж нових стін
- План розташування сантехніки з прив"язкою виводів під неї
- план теплоі підлоги
- План стель
- Схема освітлення з прив"язкою світильників та вимикачів для кожної їх групи
-Схема розміщення електричних систем
- схема вентиляції
- Відомість оздоблення приміщень з підрахунком площі підлоги, стін та стель
Скільки буде коштувати весь перелік необхідного, та скільки часу буде виконання? Якщо є можливість, надайте приклад подібних замовлень.
квартира 58 м кв
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