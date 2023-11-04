Розробка проектної технічної документації для аптек

Найбільша національна аптечна мережа Компанія "Мед-Сервіс" (понад 550 аптек) шукає підрядників з проектних робіт (фрілансери) для розробки проектної технічної документації для аптек.

У додатку Ви знайдете зразок виконаної роботи. Річний обсяг роботи по всій території України - близько 200 проектів. Якщо ви можете працювати тільки в окремих регіонах, вкажіть це.

Транспортні витрати та витрати на проживання компенсуються за фактом надання чеків, з урахуванням аналізу оптимальності маршруту та вартості пересування (особистий/громадський транспорт).

Робота ділиться на 3 основні блоки:

1. Вихідні дані для розробки розділів АР та ЕОМ:

- Обмірювальне креслення фасаду та ганку + фотофіксація;

- Обмірювальне креслення, із зазначенням відміток/перепадів стель (висот приміщень), відміток/перепадів підлоги по приміщеннях, розміри віконних та дверних отворів, товщина укосів, стін, перегородок. Так само, з прив'язкою, на плані повинні бути нанесені всі комунікації: електричний щит, лічильники електричні та водні, стояки каналізації, труби водопостачання, ревізійні люки, кондиціонери тощо;

- Фотозвіт

2. Розробка для розділу АР:

- Обмірювальне креслення, план приміщень існуючих;

- План демонтажних робіт, із зазначенням демонтованих перегородок та обладнання;

- План перегородок - зведені ГКЛ перегородки, встановлення дверей, специфікація вікон, специфікація дверей;

- план оздоблювальних робіт, із зазначенням робіт з оздоблення стін, відомість оздоблювальних робіт;

- зведений план стель, розстановка світильників та вент обладнання, дифузорів (при необхідності) тощо, із зазначенням демонтажу/монтажу стель за приміщеннями, специфікація матеріалів для стель Армстронг;

- План підлог із зазначенням демонтажу/монтажу. Специфікація плитки для підлоги;

- план розміщення торговельного обладнання;

- Аркуш фасаду. Розгортка, ремонтні роботи по фасаду, розміщення та конструкція пандусу, якщо необхідно.

3. Розробка розділу ЕОМ:

- План розміщення світильників;

- План мережі електроосвітлення, із зазначенням груп світильників відповідно до однолінійної схеми;

- План розеткової мережі, із зазначенням груп відповідно до однолінійної схеми;

- Схема однолінійна;

- Опитувальний лист на щит електричний;

- Специфікація обладнання, виробів та матеріалів.

Необхідно вказати вартість кожного розділу робіт.