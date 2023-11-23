Нужно спроектировать навес перед частным домом

Чертежи и СхемыОткрыт3 заявки24 просмотра
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Навес перед частным одно этажным домом (для автомашин и зашиты не погоды) ширина 15-16 метров длина 9-10 метров, по средине навеса бес стойки, минимальным стойками по краем, высотой примерно 3-4 метров (Казахстан, Алматы) ветра снега нагрузка -    

19 дней назад
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