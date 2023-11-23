Нужно спроектировать навес перед частным домом

надо нарисовать БП в любой программе с расчетом эконом. эффективности. Сделать надо сегодня) ТЗ подробное поэтому без запаса времени (все расписано, показано, указано). вот ТЗ https://docs.google.com/document/d/1-rhG0fqKbtvmk7YNjsd5rB_gD4V0eh1SgW-UMMxwwFs/edit?usp=sharing надо просто схематично показать "Было - стало" и ...