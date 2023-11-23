Срочно Начертить технологическую схему

Ищу специалиста-схемотехника со знанием советских микросхем серии 284 или способного освоить их. Задача - разработка аналоговых устройств. Необходимо иметь возможность сборки макетов и проведения измерений. Детали после собеседования, проводится в телеграме, в письмах ...