Изменить цифры на PDF

Чертежи и СхемыЗакрыт7 заявок43 просмотра
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Имеется скан копия документа в PDF. Нужно в 14 местах изменить цифры, чуть подправить/дорисовать линии после изменения цифр. ТЗ вышлю исполнителю. Спасибо.

16 дней назад
inturist
Данилов 
51 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 дней назад