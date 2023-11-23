Изменить цифры на PDF

Найбільша національна аптечна мережа Компанія "Мед-Сервіс" (понад 550 аптек) шукає підрядників з проектних робіт (фрілансери) для розробки проектної технічної документації для аптек. У додатку Ви знайдете зразок виконаної роботи. Річний обсяг роботи по всій ...
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Имеется скан копия документа в PDF. Нужно в 14 местах изменить цифры, чуть подправить/дорисовать линии после изменения цифр. ТЗ вышлю исполнителю. Спасибо.
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