Винтовая лестница (чертеж и визуализация)

Перечертить чертеж в Компасе качественно, нормально. [url=https://files.work-zilla.com/livefiles/3718749/636614460554056046/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf]https://files.work-zilla.com/livefiles/3718749/636614460554056046/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf[/url]У меня в помощь в разработки рама есть в приложении
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Добрый день. Требуется создать чертеж винтовой лестницы с визуализацией (проем 1100мм на 1100мм). Стоимость и сроки,
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