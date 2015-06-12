Дизайн UI для GPS

Требуется дизайнер по пользовательским интерфейсам

Нужно сделать:

всего лишь отрисовать 1 страницу (style guide) для веб-интерфейса по GPS-навигации.

Style Guide (SG) - это условная страница, которая просто содержит все элементы для верстки (менюшки, формочки, блоки с текстом и т.д.)

Оформление по стилям нужно что-то похожее на http://gps.velcom.by/ (вход - demo\demo). Наше приложение будет также похоже на это. Поэтому ссылку можно брать за основу.

Карты рисовать не надо - это GoogleMaps. Но для SG можно просто вставить скриншоты любой карты Минска

Т.к. по вашему PSD будет нарезаться верстка на Bootstrap, то от вас требуется:

- понимание координатной сетки, layout и элементов для Twitter Bootstrap CSS http://bootstrap-ru.com/

- понимание основ верстки

Требования к кандидату:

- связь голосом по скайпу в рабочее время на период нарезки макетов

- наличие портфолио или примеры работ

От вас - заявка с указаннием цены и сроков в USD. От нас - гарантия оплаты по WMZ или unistream.

С отобранным кандидатом - собеседование по скайпу голосом.