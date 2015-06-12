Добрый день! нужно что-то подобного рода http://www.girlsgogames.com/game/real_haircuts_hannah_montana будет делаться на движке cocos2d js За вами арт к подобной игре, вся визуальная часть, персонаж Дженнифер Лоуренс. если сработаемся будет 2-3 игры в месяц, по ...
Дизайн UI для GPS
Требуется дизайнер по пользовательским интерфейсам
Нужно сделать:
всего лишь отрисовать 1 страницу (style guide) для веб-интерфейса по GPS-навигации.
Style Guide (SG) - это условная страница, которая просто содержит все элементы для верстки (менюшки, формочки, блоки с текстом и т.д.)
Оформление по стилям нужно что-то похожее на http://gps.velcom.by/ (вход - demo\demo). Наше приложение будет также похоже на это. Поэтому ссылку можно брать за основу.
Карты рисовать не надо - это GoogleMaps. Но для SG можно просто вставить скриншоты любой карты Минска
Т.к. по вашему PSD будет нарезаться верстка на Bootstrap, то от вас требуется:
- понимание координатной сетки, layout и элементов для Twitter Bootstrap CSS http://bootstrap-ru.com/
- понимание основ верстки
Требования к кандидату:
- связь голосом по скайпу в рабочее время на период нарезки макетов
- наличие портфолио или примеры работ
От вас - заявка с указаннием цены и сроков в USD. От нас - гарантия оплаты по WMZ или unistream.
С отобранным кандидатом - собеседование по скайпу голосом.
Выбранный исполнитель
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