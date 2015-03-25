Научите, как это сделать в ГИМПе

У меня есть графический редактор Гимп, простой, без всяких дополнений и расширений. Я хочу научиться делать в нем схемы для частичной вышивки бисером. Примеры прилагаются. Вся проблема для меня. Как нарисовать ровно и по ширине и по длинне и по всей картине. Может надо наложить сетку?. В общем прошу обучить. Может кто уже подобные схемы создавал?