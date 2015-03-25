Научите, как это сделать в ГИМПе

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
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У меня есть графический редактор Гимп, простой, без всяких дополнений и расширений. Я хочу научиться делать в нем схемы для частичной вышивки бисером. Примеры прилагаются. Вся проблема для меня. Как нарисовать ровно и по ширине и по длинне и по всей картине. Может надо наложить сетку?. В общем прошу обучить. Может кто уже подобные схемы создавал?

10 лет назад
Tatiana-
Татьяна 
51 год
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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