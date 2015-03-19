Нужно создавать визуальную часть не сложных игр

Добрый день! нужно что-то подобного рода http://www.girlsgogames.com/game/real_haircuts_hannah_montana

будет делаться на движке cocos2d js

За вами арт к подобной игре, вся визуальная часть, персонаж Дженнифер Лоуренс. если сработаемся будет 2-3 игры в месяц, по примерам либо ТЗ.

оплата - спустя 7-10 дней после сдачи работы, это старт нового бизнеса. но все чисто, честно и по-хорошему.

жду ответ, спасибо.