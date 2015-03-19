Необходимо сделать красивый дизайн калькулятора транспортного налога в стилистике сайта, который укажу исполнителю. Цвета - красный, бордовый, тёмно-коричневый. Пример - http://www.1calculator.ru/nalog-novosibirskaya-oblast и множество других по поиску Яндекса. Если брать пример, то ...
Нужно создавать визуальную часть не сложных игр
Добрый день! нужно что-то подобного рода http://www.girlsgogames.com/game/real_haircuts_hannah_montana
будет делаться на движке cocos2d js
За вами арт к подобной игре, вся визуальная часть, персонаж Дженнифер Лоуренс. если сработаемся будет 2-3 игры в месяц, по примерам либо ТЗ.
оплата - спустя 7-10 дней после сдачи работы, это старт нового бизнеса. но все чисто, честно и по-хорошему.
жду ответ, спасибо.
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