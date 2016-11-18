Дизайн веб-приложения

Дизайн интерфейсов и игрЗавершен14 заявок283 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Приложение написано на Silverlight. Поэтому дизайн должен быть ближе к десктопу а не к обычному вебу.

Для некоторых страниц нужен не просто дизайн а грамотное распределение элементов для более эффективного управления(юзабилити).

Система представляет собой мониторинг движущихся объектов.

на выходе нужен psd и некоторые иконки в ai.

11 лет назад
gts_team
Артем 
40 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
two_corner
Антон 
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад
$400
10 дней
Nice UI
Все отлично
  • Похожие заказы

  • 50 уровней игры

    $600

    Здравствуйте. Требуется придумать и сделать черновые наброски 50 уровней для игры. Описание и требования к игре вышлю по требованию. Оплата после каждых 5 уровней. Жду предложений.

    Дизайн интерфейсов и игр1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн\графический контент для Windows 8 UI

    Привет, всем! Нужен хороший дизайнер или художник для создания графического контента. Делать будем приложение об электронике. Нужно будет рисовать электрические компоненты, схемы, платы. Рисунки должны быть в стиле - "нарисовано от руки". Возможно это не самый лучший ...

    Дизайн интерфейсов и игр3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн для 2d игры (без наворотов и флеша )

    $250

    Привет нужен дизайнер, который сможет срочно перерисовать дизайн игры для 2d игры без наворотов и флеша, с квадратными кнопками. Игра и дизайн очень простые, к тому же уже все примеры сделаны, нужно будет просто перерисовать ...

    Дизайн интерфейсов и игр1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Переработать текущий интерфейс.

    $1000

    Здравствуйте! Собран бета интерфейс для тестирования функций системы. Он не оптимизирован, просто выполнен для программистов на скорую руку. Задача: пройтись по всем функциям, оптимизировать логику перемещения. Внимательно относимся к переходам пользователей, всё лишнее отсекаем. Работа в прямом Эфире вместе со ...

    Дизайн интерфейсов и игр1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сделать редизайн WinPhone-игры

    Нужно сделать редизайн игры, написанной под WinPhone Версия на маркете написана под XNA, но редизайн следует сделать с учетом того, что реализация будет на XAML. Сейчас в игре только два языка, но будет порядка 5-6 (это ...

    Дизайн интерфейсов и игр5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Ищется дизайнер на фуллтайм

    $1000

    Ищется дизайнер, крепкий середняк, на удалённую работу фуллтайм, можем начать с парт тайма и дальше укрепляться. Важно иметь встроенное чувство перфекционизма и желание постигать направление дизайна в играх.

    Дизайн интерфейсов и игр11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайнер игровых интерфейсов

    Ищем опытного дизайнера-проектировщика игровых интерфейсов. Обязательны опыт разработки интерфейсов для игр и умение рисовать. Большим плюсом будет опыт работы с играми социальных сетей, опыт работы с мобильными платформами и любовь к играм! Условия работы: ...

    Дизайн интерфейсов и игр2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад