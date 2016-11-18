Дизайн веб-приложения

Приложение написано на Silverlight. Поэтому дизайн должен быть ближе к десктопу а не к обычному вебу.

Для некоторых страниц нужен не просто дизайн а грамотное распределение элементов для более эффективного управления(юзабилити).

Система представляет собой мониторинг движущихся объектов.

на выходе нужен psd и некоторые иконки в ai.