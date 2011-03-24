Дизайнер интерфейсов, UI Designer

Требования: - Опыт разработки ГУИ - Знание теории графического пользовательского интерфейса - Графические способности - Хорошее или умеренное знание английского языка - Знание основ верстки - Photoshop, Illustrator, Visio и т.п. Обязанности: - Разработка GUI для программного обеспечения по техническому заданию - Сплит-тестирование интерфейса, ...
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Обязанности:
Требуемый опыт работы от 1 года.
Дизайн пользовательского интерфейса (написания сценариев, прототипирование, рисование итоговых экранов).
Дизайн веб-сайтов.
Создание иконок.
Анализ спецификаций и требований.
Требования:
Опыт работы с графическими редакторами (Illustrator, Photoshop, Flash)
Наличие портфолио с примерами работ
Умение прототипировать, думать сценариями использования
Умение писать связный грамотный текст
Умение работать в группе, коммуникабельность
Опыт работы с документами: вайфреймы, спецификации
Хороший графический дизайн, типографика
Понимание основ программирования и верстки
Плюсом будет разговорный английский
Компетенции:
Инициативность и самостоятельность
Нацеленность на результат
Самоконтроль
Аналитическое мышление
Хороший русский язык
Условия работы:
Работа удаленная, с обязательным присутствием в Интернете в назначенное время
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