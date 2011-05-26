Дизайнер (Специалист по GUI)

Требования:

- Опыт разработки ГУИ

- Знание теории графического пользовательского интерфейса

- Графические способности

- Хорошее или умеренное знание английского языка

- Знание основ верстки

- Photoshop, Illustrator, Visio и т.п.

Обязанности:

- Разработка GUI для программного обеспечения по техническому заданию

- Сплит-тестирование интерфейса, улучшение конверсий

- Разработка прототипов

Описание:

Международная компания Auslogics Software является всемирно известным разработчиком программного обеспечения для компьютеров, работающих под управлением Microsoft Windows. На сегодняшний день разработками Auslogics пользуются более 10 млн. людей во всем мире. Благодаря безукоризненной надежности, программное обеспечение компании Auslogics выбрали многие лидеры IT индустрии и крупные производители компьютерной техники.

Наши вакансии предполагают удаленную работу на полную ставку с официальным оформлением, высокой заработной платой - с возможностью значительного повышения и премирования по результатам Вашего труда.

Отправить резюме и более подробно ознакомиться с профилем компании можно на официальном сайте: http://www.auslogics.com