Иллюстрации к мобильной игре

Дизайн интерфейсов и игрЗакрыт2 заявки180 просмотров
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Ищем талантливого иллюстратора для создания зарисовокк мобильной игре в стиле диснеевской анимации. Присылайте портфолио и примерную

стоимость ваших услуг (час или на примере выполненных работ). Сотрудничество может стать постоянным с  понравившемся кандидатом.

8 лет назад
Daria799
46 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад