Иллюстрации к мобильной игре

В общем нужен дизайн нашего приложения https://play.google.com/store/apps/details?id=aviaseller.su Это архив с примером дизайна, нужно сделать похожий на наше приложение: https://yadi.sk/d/pdS2UiElkJVKd Устанавливаете приложение, смотрите страницы, и только после этого оглашаете стоимость Вашей работы. Все не обоснованные по стоимости предложения, моментально ...