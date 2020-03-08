Интерфейс для игры

$60
Дизайн интерфейсов и игрЗавершен1 заявка215 просмотров
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Обязательные составляющие интерфейса инвентаря игрока:1. Показатели базовых атрибутов игрока:

Здоровье

Мана

Стамина

2. Показатели дополнительных атрибутов:

Регенерация здоровья

Восстановление сил

Восстановление энергии

Энергоэффективность

Устойчивость

Переносимый вес

3. Показатели суммарных значений атрибутов защит и стойкостей игрока:

Броня

Защита

Энерго-устойчивость

Теплостойкость

Огнестойкость

Электростойкость

Устойчивость к токсинам

Защита от радиации

Взрывоустойчивость

4. Защитные атрибуты от накопительных эффектов

Устойчивость к радиации

Устойчивость у Горению

Устойчивость к Отравлению

Устойчивость к Кровотечению

5. Область складирования предметов игрока (основная зона из матрицы ячеек с расчётом на инвентарь типа "тетрис")

6. Слоты предметов снаряжения игрока. Шлем, тело, ноги, наручи, ботинки. Оружие ближнего боя, короткоствольное оружие (пистолеты, малые ПП), 2 слота под основное оружие. Рюкзак.

7. Контекстное меню всплывающее при наведении на предмет, где присутствуют следующие обязательные элементы

Название предмета

Редкость/Уровень предмета

Описание предмета

Теги предмета.

Если это предмет снаряжения - характеристики предмета (атрибуты защит и стойкости)

Прочность предмета

Вес предмета

Необязательные составляющие интерфейса инвентаря:

1. Модель игрока в снаряжении

2. Ник игрока

3. Уровень игрока

4. Актуальные Бафы/Дебафы

4 года назад
guest_15833366209533
4 года в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Diablo616
Вячеслав 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
4 года назад
$60
3 дня
+ Работаем дальше Кроген топ
Отличный заказчик никаких проблем с оплатой/предоплатой и коммуникацией. Рекомендую, работаем дальше!