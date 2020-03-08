Интерфейс для игры

Требуются как минимум элементы: кнопка радио чекбокс дропдаун инпут текста контейнер попап алерт промт
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Обязательные составляющие интерфейса инвентаря игрока:1. Показатели базовых атрибутов игрока:
Здоровье
Мана
Стамина
2. Показатели дополнительных атрибутов:
Регенерация здоровья
Восстановление сил
Восстановление энергии
Энергоэффективность
Устойчивость
Переносимый вес
3. Показатели суммарных значений атрибутов защит и стойкостей игрока:
Броня
Защита
Энерго-устойчивость
Теплостойкость
Огнестойкость
Электростойкость
Устойчивость к токсинам
Защита от радиации
Взрывоустойчивость
4. Защитные атрибуты от накопительных эффектов
Устойчивость к радиации
Устойчивость у Горению
Устойчивость к Отравлению
Устойчивость к Кровотечению
5. Область складирования предметов игрока (основная зона из матрицы ячеек с расчётом на инвентарь типа "тетрис")
6. Слоты предметов снаряжения игрока. Шлем, тело, ноги, наручи, ботинки. Оружие ближнего боя, короткоствольное оружие (пистолеты, малые ПП), 2 слота под основное оружие. Рюкзак.
7. Контекстное меню всплывающее при наведении на предмет, где присутствуют следующие обязательные элементы
Название предмета
Редкость/Уровень предмета
Описание предмета
Теги предмета.
Если это предмет снаряжения - характеристики предмета (атрибуты защит и стойкости)
Прочность предмета
Вес предмета
Необязательные составляющие интерфейса инвентаря:
1. Модель игрока в снаряжении
2. Ник игрока
3. Уровень игрока
4. Актуальные Бафы/Дебафы
- Похожие заказы
- Дизайн интерфейсов и игр11 заявокЗакрыт4 года назад
Сейчас есть веб-интерфейс, довольно скучный и не интересный. Приложил в файле, нам надо его переделать Надо отрисовать удобно читаемый юзер интерфейс, как под веб версию, так и под мобильную (мобильную продумать лучше, т.к. в соц сеть в основном ...Завершен4 года назад
Мы делаем игру про слова (кроссворды) в тематике travel ближайшая игра-референс - "wordscapes" Структура интерфейса игры простая - на бэкграунде картинка, а поверх картинки интерфейс. Картинка на бэкграунде должна быть на travel тематику для примера нужно взять ...Дизайн интерфейсов и игр43 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходимо разработать дизайн графических элементов интерактивной IG-маски: - попапы с инфографическими описаниями - элементы навигации Бюджет - по согласованиюДизайн интерфейсов и игр3 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужно из приложенного файла AI сделать PSD с правильными слоями. Обязательно вручную (то есть автоматические конвертеры НЕ подходят). Размеры - на iPad. Так же надо нарезать отдельными элементами (png).Завершен4 года назад
Необходимо разработать чат бота для телеграмм канала техподдержки казино с выводом [url=https://casinobablo.com/]Casinobablo[/url] бот должен самостоятельно отвечать на самые частые вопросы по работе портала и условиях игры на реальные деньги, производить рассылку новостей сайтаДизайн интерфейсов и игр5 заявокЗакрыт4 года назад
Приветствую! Необходима разработка дизайна для редактора ментальных карт. Этот редактор будет являться одним из модулей программы (в программе пользователь может создавать разные документы и редактировать их, одним из таких документов является интеллект карта). Функционал доступный пользователю: - добавление ...Завершен4 года назад
Разработка GUI интерфейсаДизайн интерфейсов и игр13 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: [url=/users/DESTEQ/portfolio/interfejsy-igr-i-programm-13/hud-dlya-twitch-strima-po-csgo-zhenskij-2033214/]Пример работы[/url]Дизайн интерфейсов и игр10 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется [list=1][*]Проработать UX и UI дизайн для экранных форм игры. Игра запускается на компьютере или ноутбуке через браузер.[*]Собрать интерактивный прототип для 2-3 действий в рамках одного хода по утвержденному дизайну. [/list]Проект Проект "FL Game" - это игра для ...Дизайн интерфейсов и игр8 заявокЗакрыт4 года назад