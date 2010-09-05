Меню и интерфейс игры flash

Проект делится на две части. [СЕЙЧАС НУЖНО РЕАЛИЗОВАТЬ ТОЛЬКО ВТОРОЙ ПУНКТ] (1) Нужно разработать дизайн окна, показывающегося при срабатывании проактивной защиты. На окне, должно быть две кнопки. Одна большая - BLOCK. Другая маленькая - ALLOW. (Нужно сделать так, чтобы пользователю ...