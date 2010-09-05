Меню и интерфейс игры flash

Здравствуйте. Необходимо разработать дизайн IPad приложения. ТЗ прилагается. Пожалуйста, пишите на yltastep[at]gmail[dot]com стоимость, сроки, и, в двух словах, в каком стиле видите дизайн приложения.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработать меню игры и HUD для игры во флэш.
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