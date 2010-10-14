Требуется написание программы во Flash или в удобной для вас платформе. Надо сделать почти точную копию вот этой программы: ролик в ютуб: /watch?v=QU5DrVu2gdg Полное техническое задание дам после разговора с исполнителем. Жду ваших предложений как ...
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Здравствуйте.
Необходимо разработать дизайн IPad приложения. ТЗ прилагается.
Пожалуйста, пишите на yltastep[at]gmail[dot]com стоимость, сроки, и, в двух словах, в каком стиле видите дизайн приложения.
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