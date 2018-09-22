Нарисовать спрайт

Требуется дизайнер с почасовой оплатой на рабочий проект. Работа удаленная. Задания самые различные, но все они касаются изменения уже существующего дизайна сайта. Т.е нужно вносить изменения в дизайн, а также отрисовывать необходимые промо-материалы. ...