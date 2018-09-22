Нарисовать спрайт

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Завершен1 заявка289 просмотров

Нужны спрайты для анимации в мобильной игре, в ответе пожалуйста примеры Ваших работ и цены, сроки. Нужны взрывы, выстрелы. Во вложении один из примеров

7 лет назад
itlabs
Денис 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

rockbeen
Кирилл 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$10
3 дня
Все сделано в срок! Рекомендую!
Приятно работать.Рекомендую!

Заявки фрилансеров

rockbeen
Кирилл 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад