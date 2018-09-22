Требуется дизайнер с почасовой оплатой на рабочий проект. Работа удаленная. Задания самые различные, но все они касаются изменения уже существующего дизайна сайта. Т.е нужно вносить изменения в дизайн, а также отрисовывать необходимые промо-материалы. ...
Нарисовать спрайт
Нужны спрайты для анимации в мобильной игре, в ответе пожалуйста примеры Ваших работ и цены, сроки. Нужны взрывы, выстрелы. Во вложении один из примеров
Выбранный исполнитель
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