Почасовая работа для веб-дизайнера (UI/UX/Sketchapp)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Закрыт16 заявок329 просмотров

Требуется дизайнер с почасовой оплатой на рабочий проект. Работа удаленная. Задания самые различные, но все они касаются изменения уже существующего дизайна сайта. Т.е нужно вносить изменения в дизайн, а также отрисовывать необходимые промо-материалы.

В наличии есть хорошо структурированный Sketchapp файл. Проект интересный, realtime single page application, имеет отношение к финансовому трейдингу и криптовалютам.

От дизайнера требуется быть на связи и оперативно выполнять поток задач. Оплата: 600-750 руб/час.

Более подробно условия задания готов с исполнителем через сообщения или через мессенджеры.

Жду Ваших предложений!

7 лет назад
upwingo
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

ocman
30 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$25
1 день

Заявки фрилансеров

ocman
30 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад