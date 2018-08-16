Почасовая работа для веб-дизайнера (UI/UX/Sketchapp)

Требуется дизайнер с почасовой оплатой на рабочий проект. Работа удаленная. Задания самые различные, но все они касаются изменения уже существующего дизайна сайта. Т.е нужно вносить изменения в дизайн, а также отрисовывать необходимые промо-материалы.

В наличии есть хорошо структурированный Sketchapp файл. Проект интересный, realtime single page application, имеет отношение к финансовому трейдингу и криптовалютам.

От дизайнера требуется быть на связи и оперативно выполнять поток задач. Оплата: 600-750 руб/час.

Более подробно условия задания готов с исполнителем через сообщения или через мессенджеры.

Жду Ваших предложений!