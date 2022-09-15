Ищу ui/ux дизайнера для обновления и улучшения нашего каталога офферов.

За 6 лет развития проекта он обновлялся хаотично и не совсем удачно. Нужно пересмотреть его наполнение и структуру размещения информации в целом.

Мы хотим его изменить, не использую новых элементов в дизайне