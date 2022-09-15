Обновить каталог офферов в партнерской сети

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Закрыт10 заявок406 просмотров

Ищу ui/ux дизайнера для обновления и улучшения нашего каталога офферов. 

За 6 лет развития проекта он обновлялся хаотично и не совсем удачно. Нужно пересмотреть его наполнение и структуру размещения информации в целом. 

Мы хотим его изменить, не использую новых элементов в дизайне

3 года назад
denubg
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Заявки фрилансеров

Александр
 
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