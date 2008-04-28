Приглашаем к сотрудничеству дизайнера для модификация пользовательского интерфейса существующей линейки программного обеспечения. Есть готовая (но не завершенная концепция) интерфейса для новой версии и необходимо сделать переходный вариант от старого к новому. Более подробная информация ...
Пользовательский интерфейс для программы (КПК)
Требуется мастер пользовательского интерфейса для готовой программы на КПК (база данных). Иконки, меню, вся другая графика. Графика растровая, необходим человек, хорошо владеющий pixel-art. Полная загрузка на весь проект. Пришлите или предоставьте линки на лучшие примеры Ваших работ в этой области.
Подробности только по [email protected] и icq 311310895
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