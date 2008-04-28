Пользовательский интерфейс для программы (КПК)

Требуется мастер пользовательского интерфейса для готовой программы на КПК (база данных). Иконки, меню, вся другая графика. Графика растровая, необходим человек, хорошо владеющий pixel-art. Полная загрузка на весь проект. Пришлите или предоставьте линки на лучшие примеры Ваших работ в этой области.

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