Проектирование интерфейса игры

Дизайн интерфейсов и игрЗакрыт5 заявок210 просмотров
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Необходимо спроектировать интерфейс на основе функционала игры для Вконтакте(экономическая стратегия). Учесть реакции на события. От исполнителя понадобятся внятные объяснения почему тот или иной элемент находится именно в этом месте. Если сможете создать графику для интерфейса - будет плюсом и отдельным проектом.

За ссылкой на приложение в личку.

12 лет назад
Rja
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Spirit_Urban
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
$100
3 дня
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