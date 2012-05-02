Редизайн программного интерфейса

$980
Дизайн интерфейсов и игрЗавершен14 заявок4631 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
#1$500
#2$300
#3$100
#4$50
#5$30

Сразу предупреждаю - задача СЛОЖНАЯ и ОБЪЁМНАЯ. Поэтому, вполне можете в заявке на участие указывать плату за сам факт участия (до 50 у.е., в зависимости от вашего рейтинга на сайте и портфолио).

Суть задачи - повысить юзабилити программы. Улучшить дружественность интерфейса, по возможности расширить его информативность. Подробное ТЗ прикреплено файлом к проекту.

В рамках данного конкурса вы можете предоставить просто наброски, со своими идеями - как именно Вы видите улучшение юзабилити.

Далее, в случае победы в конкурсе, Вы уже будете выбраны в качестве исполнителя всего проекта, и будете прорабатывать уже все детали (там сумма будет уже существенно выше, от $1500 и более). Работа должна быть без посредников! Общение будет проходить исключительно напрямую с дизайнером.

12 лет назад
botmaster
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Победители конкурса
marlboro_x
Кир 
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
12 лет назад
#5
Всё ок, спасибо за участие в конкурсе.
Все ок
g_studio
31 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
#2
Всё ок, спасибо за участие в конкурсе.
занял второе место получил оплату, все честно Спасибо
creance
54 годаГрузия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад
#1
Всё ок, спасибо за участие в конкурсе.
Постановка задачи была составлена доступно, оплата произведена в срок, в общении проявлена коммуникабельность и внимание. Спасибо Александр...рекомендую к сотрудничеству.
melnikan
Антон 
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
#4
Всё ок, спасибо за участие в конкурсе.
Александр хороший специалист и заказчик, рекомендую.
zka02
36 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв
12 лет назад
#3
Всё ок, спасибо за участие в конкурсе.
Заявки фрилансеров
marlboro_x
Кир 
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
12 лет назад
#5
g_studio
31 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
#2
creance
54 годаГрузия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад
#1
melnikan
Антон 
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
#4
zka02
36 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв
12 лет назад
#3
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