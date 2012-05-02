Редизайн программного интерфейса

# 1 — $ 500 # 2 — $ 300 # 3 — $ 100 # 4 — $ 50 # 5 — $ 30

Сразу предупреждаю - задача СЛОЖНАЯ и ОБЪЁМНАЯ. Поэтому, вполне можете в заявке на участие указывать плату за сам факт участия (до 50 у.е., в зависимости от вашего рейтинга на сайте и портфолио).

Суть задачи - повысить юзабилити программы. Улучшить дружественность интерфейса, по возможности расширить его информативность. Подробное ТЗ прикреплено файлом к проекту.

В рамках данного конкурса вы можете предоставить просто наброски, со своими идеями - как именно Вы видите улучшение юзабилити.

Далее, в случае победы в конкурсе, Вы уже будете выбраны в качестве исполнителя всего проекта, и будете прорабатывать уже все детали (там сумма будет уже существенно выше, от $1500 и более). Работа должна быть без посредников! Общение будет проходить исключительно напрямую с дизайнером.