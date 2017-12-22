Анимация для мобильного приложения

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Завершен8 заявок358 просмотров

Для развивающей игры детей нужна анимация около 200 объектов. Прикрепляю аналог приложения для понимания но только там в основном статичные объекты  а так же тех задание которое нужно.

8 лет назад
Saladinov
32 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

vikeng1994
Викентий 
31 год
12 лет в сервисе
Был
32 минуты назад
7 лет назад
$300
10 дней
Отличный дизайнер мобильного приложения. Рекомендую
Исмаил добросовестный заказчик. Оплату осуществляет заблаговременно в четкой оговоренной сумме. Работать очень приятно!

Заявки фрилансеров

vikeng1994
Викентий 
31 год
12 лет в сервисе
Был
32 минуты назад
7 лет назад
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