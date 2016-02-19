Дизайн 4х экранов для ipad срочно

добрый вечер. что сегодня нужно к ночи. сейчас меня подвели по экранам для приложения на айос, для ipad air. Прорисовать контактную форму, которая будет всплывать после нажатия на кнопку "заказать" - имя, номер, почта, окно для текста, где клиент введет выбранную процедуру.Нужен экран "Барбершоп" (где будут фото и описание услуги с сайта), также 3 экрана в блок "АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ" - i-lipo, dermadrop TDA, infini lutronic - также, как в приложенных псд-файлах (фото с прокруткой и место для текста) сегодня к ночи, за 20 уе. https://www.dropbox.com/s/59sbsw9y3r95t27/Activity.rar?dl=0 Вот как выглядят остальные экраны приложения для примера вам