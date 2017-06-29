Нужно сделать прототип для формы для заполнения анкеты для визы в Финляндию. Для примера можно взять сайты: [url=https://polis812.ru/]https://polis812.ru/[/url] , [url=https://magasin-vis.ru/visaonline]https://magasin-vis.ru/visaonline[/url], [url=http://onlinevc.ru/]http://onlinevc.ru/[/url] , [url=https://www.visatohome.ru/]https://www.visatohome.ru/[/url] Мы не хотим полную копию формы с конкретного сайта. Сделайте, пожалуйста, аудит сайтов на юзабилити. Нам нужно сделать лучше тех, что ...
Дизайн мобильного приложения с версткой для АНДРОИД и IOS
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Дизайн мобильного приложения с версткой для андроид и IOS
Существующее приожение требует ребрендинга. Модель работает. Приоритеты и видение полностью сфрмировано и план структура готовы. Нужна дизайн реализация. цену обсуждаем !
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