Дизайн мобильного приложения с версткой для АНДРОИД и IOS

$200
Дизайн мобильных приложенийЗавершен10 заявок196 просмотров
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Дизайн мобильного приложения с версткой для андроид и IOS

Существующее приожение требует ребрендинга. Модель работает. Приоритеты и видение полностью сфрмировано и план структура готовы. Нужна дизайн реализация. цену обсуждаем !

iOSДизайн мобильного приложения
7 лет назад
guest_14966518157335
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
alexsandr999
27 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
день назад
6 лет назад
$200
5 дней
Скорость выполнения, Внимательность к заказчику, Качество исполнения на 5 с плюсом. Специалист на своем месте. Настоятельно рекомендую. С Александром работаем дальше
Евгений очень хороший заказчик, нашли общий язык, приятный в общении, задачи стояли чёткие и оплата в срок. Рекомендую однозначно!
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