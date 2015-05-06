Нужен минималистический дизайн мобильного приложения приложение является каталогом скидок, каточка скидок в карточке добавляются акции юзер интерфейс и экраны можно увидеть в вайерфрейме по этой ссылке http://fullservice.co.il/discount/discount.html#firstScreen ...
Дизайн мобильной версии ювелирного интернет магазина
ТЗ предоставлю исполнителю. Примерный фронт работ можно посмотреть на сайте lamoda.ru . Наша версия будет похожа.
Пожалуйста, оставляйте заявки здесь, не пишите в личку.
Заявки фрилансеров
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