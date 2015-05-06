Дизайн мобильной версии ювелирного интернет магазина

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Закрыт26 заявок270 просмотров

ТЗ предоставлю исполнителю. Примерный фронт работ можно посмотреть на сайте lamoda.ru . Наша версия будет похожа.

Пожалуйста, оставляйте заявки здесь, не пишите в личку.

10 лет назад
comp03com
Дмитрий 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров