Дизайн внутренних страниц приложения

Большая часть страниц уже готова, надо сделать дизайн для 7 страниц

1. Папки (сама страница, форма заполнения и страница Параметры)

2. База знаний (общий вид и болезнь/лекарство внутри)

3. Визиты

4. Профиль врача (он готов, надо сделать запись к врачу)

Во вложении ТЗ (раздел приложение для пациента), скрины для Визиты и Запись к врачу (структура страниц)

Есть функционирующий сайт, где можно будет посмотреть, как это выглядит и работает - healthbook.kz (можно зарегистрироваться в качестве пациента)

Ссылка на исходники - https://drive.google.com/open?id=0B5F7ExQ9e1TjWnNqYkhSUFBGeFU

Указывайте, пожалуйста, сроки!