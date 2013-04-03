Приложение по поиску парковки для iPhone

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Закрыт3 заявки174 просмотра

Готов рассмореть варианты дизайна приложения для iPhone.

Бюджет 100-200 $, готов обсуждать обьем и стоимость работ.

Примерное ТЗ на приложение прилагаю.

12 лет назад
RRymarovich
Роман 
44 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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