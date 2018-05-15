Разработка уникального дизайна для Landing Page

$111
Дизайн мобильных приложенийЗакрыт12 заявок280 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо разработать стильный уникальный Landing Page.

Тематика:   Выкуп дорогих швейцарских часов

Ссылка на старый сайт в приложении,он тоже не плохой,поэтому нужно сделать реально лучше в разы !

Детальное тз и пожелание предоставим исполнителю.

Работать необходимо до полного утверждения заказчиком - Важный момент.

Первый макет- предоставить уже до конца среды (Завтрашнего дня)

Исполнителя- выбираю в течении часа.

Нужен талантливый креативный дизайнер со вкусом стиля. 

6 лет назад
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)
Выбранный исполнитель
kisarov
Илья 
30 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 отзывов
6 лет назад
$113
3 дня
Все ок, работа устроила
Были недопонимание по проекту но путем переговоров пришли к консенсусу с Иваном. Претензий не имею.