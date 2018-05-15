Ищу дизайнера для доработки нескольких экранов мобильного приложения. Макеты уже готовы в формате Sketch. Требуются замены картинок, фото, кнопок и тд. Нужен ответственный специалист с опытом работы с мобильными интерфейсами в sketch.
Разработка уникального дизайна для Landing Page
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать стильный уникальный Landing Page.
Тематика: Выкуп дорогих швейцарских часов
Ссылка на старый сайт в приложении,он тоже не плохой,поэтому нужно сделать реально лучше в разы !
Детальное тз и пожелание предоставим исполнителю.
Работать необходимо до полного утверждения заказчиком - Важный момент.
Первый макет- предоставить уже до конца среды (Завтрашнего дня)
Исполнителя- выбираю в течении часа.
Нужен талантливый креативный дизайнер со вкусом стиля.
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