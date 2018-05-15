Разработка уникального дизайна для Landing Page

Необходимо разработать стильный уникальный Landing Page.

Тематика: Выкуп дорогих швейцарских часов

Ссылка на старый сайт в приложении,он тоже не плохой,поэтому нужно сделать реально лучше в разы !

Детальное тз и пожелание предоставим исполнителю.

Работать необходимо до полного утверждения заказчиком - Важный момент.

Первый макет- предоставить уже до конца среды (Завтрашнего дня)

Исполнителя- выбираю в течении часа.

Нужен талантливый креативный дизайнер со вкусом стиля.