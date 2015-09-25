Редизайн мобильной игры плюс иконка и промографика.

Дизайн мобильных приложенийЗакрыт5 заявок160 просмотров
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Игра называется "Собери Молекулу" "Make the Molecule".

Ссылка на папку - https://mega.nz/#F!tRcXCLib!yfcAQxYnbaCwyZjCut0aaQ

Там вы найдёте 6 psd, требующих редизайна и папку Samples. 

В папке Samples лежать примеры работ, которые мне понравились.

1. Редизайн мобильной игры.

Цветовая схема - любая, главное, чтобы было красиво.

+ На экран MainMenu нужно добавить простую фоновую анимацию. Например, падающие снежинки или пузырьки.

2. Иконка и промографика.

Иконка должна быть полностью векторной.

Промографика должна быть 1024х500px

На иконке должна быть нарисована молекула. На промографике молекула + желательно надпись Make the Molecule

Максимально подробно я всё объясню при разговоре, после выбора вас как исполнителя.

8 лет назад
quxey
30 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад