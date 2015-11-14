В настоящее время мы пишем мобильное приложение (android, ios) для жильцов многоквартирных домов (функции: передача показаний счётчиков, оплата ЖКХ, отправка заявок в аварийно-диспетчерскую службу и т. п.). Функциональная часть уже частично имеется. Но программа должна ...
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Добрый день!
Требуется создать дизайн для простого приложения iOS в сфере спорта. 3 окна:
1. Окно выбора турнира.
2. Окно вывода информации.
3. Окно вывода информации.
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