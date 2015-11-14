Создать дизайн для простого приложения

Дизайн мобильных приложенийЗавершен6 заявок207 просмотров
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Добрый день! 

Требуется создать дизайн для простого приложения iOS в сфере спорта. 3 окна:

1. Окно выбора турнира.

2. Окно вывода информации.

3. Окно вывода информации.

8 лет назад
afle
34 годаИзраиль
15 лет в сервисе
Был
23 дня назад
Выбранный исполнитель
alexskichko
29 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
час назад
8 лет назад
$30
3 дня
Все отлично, работаем не первый раз!
Настоятельно рекомендую к сотрудничеству. Задача поставлена ясно и понятно. Буду рад сотрудничеству!