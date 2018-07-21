Сделать дизайн-макет приложения крипто-кошелька а-ля Сбер

чтобы было как сбербанк онлайн

все как в сбере, а основная функция - прием платежа: оплата по баркоду 2d на карте с камеры

пока просто есть мобильная версия сайта

бюджет 100 долларов, оплата только в BarterCoin как и всем предыдущим (оттуда все выводится в кеш легко в 2 клика)