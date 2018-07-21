Сделать дизайн-макет приложения крипто-кошелька а-ля Сбер

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Закрыт21 заявка487 просмотров

чтобы было как сбербанк онлайн

все как в сбере, а основная функция - прием платежа: оплата по баркоду 2d на карте с камеры

пока просто есть мобильная версия сайта

бюджет 100 долларов, оплата только в BarterCoin как и всем предыдущим (оттуда все выводится в кеш легко в 2 клика)

7 лет назад
MediaNSD
Сергей 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
154 отзыва(-7)

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Нет заявок фрилансеров