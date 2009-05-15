Нужно разработать дизайн футболок для инструкторов мотошколы. Главное чтоб виднелось Имя, Инструктор, можно еще название. Зад и перед. Ориентироватся можно на наш сайт - http://motoshkola.com это сайт нашей школы, футболки тоже надо какие ...
Чертеж кованного изделия.
Нужно сделать чертеж кованного изделия по заданным размерам.
Присылайте, пожалуйста, удобные вам формы технического задания.
С нашей стороны - заполнение ТЗ, оплата по факту.
С вашей - исполнение всех пожеланий, постоянное сотрудничество.
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