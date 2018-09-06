Необходимо разработать дизайн для лицевой части лотка, для нанесения на пленку. ( 2 шт, один для ланчей, второй для сэндвичей ) Подробное ТЗ https://www.dropbox.com/s/ctdja9oxid151n7/%D0%A2%D0%97%20%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B8.docx?dl=0 Цена и Сроки?
Дизайн для маек
Необходимо придумать и разработать дизайн макета для спортивных женских и мужских маек. В дизайне обязательно использовать лозунги: #QLбежит или мы не стоим на месте или Run QL Run . Майки предназначены для участия в корпоративных соревнованиях по бегу.
Внешний вид маек (до нанесения дизайна они будут полностью белыми): женские http://prntscr.com/ksjo4w - вид спереди, http://prntscr.com/ksjofp - вид сзади; мужские http://prntscr.com/ksjqz5- вид спереди, http://prntscr.com/ksjr38 - вид сзади.
Также необходимо нанести логотипы: сбербанка, аэрофлота и Лаборатории качества (исходник лого предоставлю).
Заявки фрилансеров
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