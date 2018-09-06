Дизайн для маек

Необходимо придумать и разработать дизайн макета для спортивных женских и мужских маек. В дизайне обязательно использовать лозунги: #QLбежит или мы не стоим на месте или Run QL Run . Майки предназначены для участия в корпоративных соревнованиях по бегу.

Внешний вид маек (до нанесения дизайна они будут полностью белыми): женские http://prntscr.com/ksjo4w - вид спереди, http://prntscr.com/ksjofp - вид сзади; мужские http://prntscr.com/ksjqz5- вид спереди, http://prntscr.com/ksjr38 - вид сзади.

Также необходимо нанести логотипы: сбербанка, аэрофлота и Лаборатории качества (исходник лого предоставлю).