Дизайн для маек

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт20 заявок522 просмотра

Необходимо придумать и разработать дизайн макета для спортивных женских и мужских маек. В дизайне обязательно использовать лозунги: #QLбежит или мы не стоим на месте или Run QL Run . Майки предназначены для участия в корпоративных соревнованиях по бегу.

Внешний вид маек (до нанесения дизайна они будут полностью белыми): женские http://prntscr.com/ksjo4w - вид спереди, http://prntscr.com/ksjofp - вид сзади; мужские  http://prntscr.com/ksjqz5- вид спереди, http://prntscr.com/ksjr38 - вид сзади. 

Также необходимо нанести логотипы: сбербанка, аэрофлота и Лаборатории качества (исходник лого предоставлю).

7 лет назад
mocuishla2008
Наталья 
38 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад

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