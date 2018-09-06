Необходимо разработать дизайн для лицевой части лотка

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Закрыт15 заявок266 просмотров

Необходимо разработать  дизайн для лицевой части лотка, для нанесения на пленку. ( 2 шт, один для ланчей, второй для сэндвичей )

Подробное ТЗ https://www.dropbox.com/s/ctdja9oxid151n7/%D0%A2%D0%97%20%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B8.docx?dl=0

Цена и Сроки?

7 лет назад
Subexpess
Дмитрий 
41 год
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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