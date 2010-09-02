Дизайн фартука

Дизайн продукцииЗакрыт5 заявок176 просмотров
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Нужно отрисовать только контур фартука на этой картинки по моим макетам, рисунок должен быть почти на весь фартук захватывая карманы, кроме рюш, они из основного фона.

Отправляю образцы того как это должно быть.

Вид на можели и развернутый вид.

13 лет назад
lenapr
Елена 
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
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