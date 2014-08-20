Дизайн обложки для DVD и дизайн файла.

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт7 заявок186 просмотров

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Нужно сделать дизайн обложки для коробки DVD и в похожем стиле дизайн файла AutoRun.exe

Хотелось бы нечто подобное прилагаемым к этому объявлению изображениям.

Главное, чтобы было красиво.

Без предоплаты. Предоплату могу внести после того как вы мне покажете наброски дизайна, который мне понравится и я увижу, что с вами можно работать, что вы художник.

Оплата на QIWI кошелек.

Был печальный опыт.

Пример прикрепляю.

Кто готов приступить к работе, скидывайте ваши работы.

11 лет назад
Belyi92
Игорь 
33 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
4 отзыва

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