Требуется придумать дизайн пластиковых карт.

Три вида карт: «VIP», «15%» и «Накопительная».

Для салона ювелирных изделий.

Все три карты должны быть выдержанны в одном стиле.

Свой стиль у фирмы есть, но в картах должно быть что-то новое.

Сайт нашей фирмы с Лого http://www.zolotoylev.ru/work.php?uid=173

Не каких весёлостей, строгость и элегантность

Текстовая информация, которая обязательно должна быть на карте, на лице:

на VIP- VIP, тиснение гологр фольгой, можно на метал. пластике

на 15%- 15%

на накопительной- не знаю.

карты только со штрих кодом

Жду предложений, так и по деньгам.

Далее возможно потребуется для этой программы дизайн инструкции и анкеты.

пишите [email protected]