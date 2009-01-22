Редактирование готовой этикетки и фотографии

$10
Дизайн продукцииЗакрыт28 заявок848 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

1. Нужно для готовой этикетки товаров АВТОХИМИИ сделать графические значки (солнышко, капельки воды и др.) и, при необходимости, отредактировать макет этикетки.

2. Нужно подчистить, сделать более красочной фотографию и перевести её в вектор (в прикреплённом файле).

15 лет назад
prostir_m
Роман 
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
wind-wings
Анжелика 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
15 лет назад
$10
2 дня
  • Похожие заказы

  • Этикетка для автохимии

    Требуется создать яркую и запоминающуюся этикетку-самоклейку для линейки продуктов автохимии: - стеклоочистителя летнего (концентрат и -5 С) -стеклоочистителя зимнего (концентрат и -80 С) - вода дистилированная -антимошка -антибитум. Дизайн должен быть в одном стиле с использованием одинаковых ключевых элементов. Фото автомобиля для ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн упаковки для сока

    $250

    Требуется разработка нового дизайна упаковки для сока. Старый дизайн для примера и разметки во вложении. Если новый дизайн упаковки понравиться, сразу же будут еще заказы для других разновидностей сока и дальнейшая работа с нашей компанией. ЛОГОТИП НЕ ВАЖЕН, ...

    Дизайн продукции2 исполнителя
    Завершен
    15 лет назад

  • Дизайны для футболок

    Нужен человек, который сможет сделать дизайны для футболок. Ничего сверхъестественного делать не нужно. Есть материалы, нужно только все причесать. От меня WMZ, от Вас дизайны (.eps до 8-й, .ai до 10-й, .cdr до 12-й версии). Всех, кого ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Оригинальный дизайн витрины

    $30

    Требуется разработать оригинальный дизайн витрины, для презентации новой коллекции солнецезащитных очков. Требования: Витрина должна быть исполнена в Римском стиле и иметь оригинальную форму( на усмотрение исполнителя), декор по заявленному стилю, продукция хорошо просматривается, дверцы, основной цвет-белый, ...

    Дизайн продукции15 заявок
    Закрыт
    15 лет назад