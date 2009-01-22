Редактирование готовой этикетки и фотографии

Нанести лого и 2 слова на сувенир подготовить для печати на сувенире подробно в личку
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1. Нужно для готовой этикетки товаров АВТОХИМИИ сделать графические значки (солнышко, капельки воды и др.) и, при необходимости, отредактировать макет этикетки.
2. Нужно подчистить, сделать более красочной фотографию и перевести её в вектор (в прикреплённом файле).
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