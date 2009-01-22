Дизайны на тему столкнувшихся спутников

$100
Дизайн продукцииЗакрыт20 заявок1347 просмотров
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#1$

Требуются дизайны на тему столкнувшихся 10 февраля американского и российского спутников.

Область применения: футболки и сувенирная продукция (открытки, магниты, значки).

Для футболок обязательное соблюдение правил шелкографии: max. число цветов - 6; четкое цветовое деление (полутонов быть не должно); max. размер дизайна - не более А3.

Для сувенирной продукции - правила офсетной печати.

Обязательно дата и названия спутников.

Максимум 3 цвета. лучше 2

Эскизы должны быть на наших майках (футболки мужская и женская во вложении) в формате PNG (без фона) размером 500 пикселей по горизонтали + сам принт размером 500 пикселей тоже в PNG.

Сумма вознаграждения - 2000 руб.

15 лет назад
medvedevstyle
Игорь 
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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