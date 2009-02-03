Дизайн подарочной коробки и супер обложки

Требуются дизайны на тему столкнувшихся 10 февраля американского и российского спутников. Область применения: футболки и сувенирная продукция (открытки, магниты, значки). Для футболок обязательное соблюдение правил шелкографии: max. число цветов - 6; четкое цветовое деление (полутонов быть не ...
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Необходимо сделать дизайн подарочной коробки размерами 24х29х5 см открыввается как книжечка и супер обложки (ее необходимо сделать примерно 8 видов по категориям для него, для нее, для двоих) размер супер обложки как и у коробки, одевается на коробку сверху вниз. Требования - минимализм при дизайне коробкиимаксимум насыщенности при дизайне суперобложек.
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