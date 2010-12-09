Крупная торговая компания, 10 лет на рынке упаковки и расходных материалов - приглашает на работу:

Дизайнера

Требования:

•Возраст 23-35 лет;

•Образование неполное высшее, высшее (желательно профильное);

•Опыт работы от 2 лет (желательно рынок упаковки и расходных материалов - дизайн упаковки);

•ПК: уверенный пользователь, владение Adobe Photoshop, Adobe InDesign,Adobe Illustrator,Corel Draw,Corel Painter, Macromedia Flash, 3D моделирование, сортировка макетов и картинок в Design Sketching;

•Обязательно опыт в создании наружной рекламы, полиграфической продукции, многополосных каталогов;

•Владение версткой;

•Цвето и фото коррекция;

•Креативность, ответственность, отличный художественный вкус!

Обязанности:

•Верстка и дизайн макетов полиграфической, сувенирной продукции, наружной рекламы (авто реклама), упаковки и этикеток под ТМ компании;

•Взаимодействие с подрядчиками (уточнение требований по макетам);

•Фото коррекция;

•Допечатная подготовка макетов;

•Прорисовка элементов на сайт;

•Верстка и дизайн "по мелочи".

Условия:

•Офис ст. м. "Октябрьское поле";

•График работы: вт, ср, чт с 09:00-18:00;

•Заработная плата: на испытательный срок 20000 рублей (2 месяца) далее 25000 рублей + премии по итогам работы;

•Корпоративные обеды и ДМС;

•Много интересной работы:-)