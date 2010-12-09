Промышленный дизайнер Требования и обязанности: * Высшее техническое образование * Знания в области металлообработки, штамповки, сварки и пр. * Наличие портфолио * Дизайнерский талант ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Крупная торговая компания, 10 лет на рынке упаковки и расходных материалов - приглашает на работу:
Дизайнера
Требования:
•Возраст 23-35 лет;
•Образование неполное высшее, высшее (желательно профильное);
•Опыт работы от 2 лет (желательно рынок упаковки и расходных материалов - дизайн упаковки);
•ПК: уверенный пользователь, владение Adobe Photoshop, Adobe InDesign,Adobe Illustrator,Corel Draw,Corel Painter, Macromedia Flash, 3D моделирование, сортировка макетов и картинок в Design Sketching;
•Обязательно опыт в создании наружной рекламы, полиграфической продукции, многополосных каталогов;
•Владение версткой;
•Цвето и фото коррекция;
•Креативность, ответственность, отличный художественный вкус!
Обязанности:
•Верстка и дизайн макетов полиграфической, сувенирной продукции, наружной рекламы (авто реклама), упаковки и этикеток под ТМ компании;
•Взаимодействие с подрядчиками (уточнение требований по макетам);
•Фото коррекция;
•Допечатная подготовка макетов;
•Прорисовка элементов на сайт;
•Верстка и дизайн "по мелочи".
Условия:
•Офис ст. м. "Октябрьское поле";
•График работы: вт, ср, чт с 09:00-18:00;
•Заработная плата: на испытательный срок 20000 рублей (2 месяца) далее 25000 рублей + премии по итогам работы;
•Корпоративные обеды и ДМС;
•Много интересной работы:-)
- Похожие заказы
- Дизайн продукциинет заявокЗакрыт13 лет назад
Лицензионное агентство «Мармелад-Медиа» Российского медиа-холдинга, реализующего уникальные проекты в области анимации (в том числе проект «Смешарики»), компьютерных игр, издательства и ТНП объявляет о вакансии дизайнера в дизайн-студию Требования: * Мужчина/женщина 24-32 лет. ...Закрыт13 лет назад
- $500
Требования: мужчина/женщина, опыт работы дизайнером по портьерам, образование высшее профильное (очное). Личные качества: организованность, аккуратность, ответственность. Обязанности: работа с клиентами, презентация, расширение клиентской базы, консультация по телефону, выезд к клиенту. Условия: 5-дневная рабочая неделя, оплата сотовой ...Закрыт13 лет назад
Компании BartSoft Inc необходимы дизайнеры, имеющие опыт разработки поздравительных открыток. Пришлите, пожалуйста, образцы разных стилей дизайнов открыток, резюме и расценки на все виды работ на емайл: jobs2006(at)bartsoft.comДизайн продукции15 заявокЗакрыт13 лет назад
Разработка дизайна портативной электроники: калькуляторы, МР-3, МР-4 плеера, электронные часы...Дизайн продукции16 заявокЗакрыт13 лет назад
Дизайнер для разработки упаковки и продукта. Группа товаров - бытовая электроникаДизайн продукции18 заявокЗакрыт13 лет назад
- $1000
Вимоги • вища художня освіта • володіння принципами графічного дизайну, шрифтів, знаків, POS- матеріалів, журналів, буклетів, календарів, основами поліграфічної технології • MAC OS, Windows Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, QuarkXPress, Adobe InDesign • досвід роботи від 2-ох ...Закрыт13 лет назад
Срочно требуется дизайнер обуви в крупнцю,стабильную компанию.Закрыт13 лет назад
- $1000
Совместное предприятие HeadHunter ищет молодых талантливых художников, иллюстраторов, дизайнеров и программистов, желающих заявить о себе миру. Красный диплом приветствуется. Работа проектная. Команда будет набираться под конкретные работы. Если проект становится удачным и востребованым, пригласим на постоянную ...Дизайн продукции29 заявокЗакрыт13 лет назад
ТЗ готово, идеи есть, нужен дизайнер, который сможет воплотить идею. 1) указатели: надпись "Клава! Я люблю тебя!" далее ИНТЕРНЕТ-КАФЕ (желательно точечками, как логотип "цифрового", другим цветом) и в квадратных скобках адрес [адрес, телефон].и кусочек клавиатуры внизу. Клава, ...Дизайн продукции1 заявкаЗакрыт13 лет назад