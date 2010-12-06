Промышленный дизайнер в Новосибирск

Дизайн продукцииЗакрытнет заявок78 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Промышленный дизайнер

Требования и обязанности:

* Высшее техническое образование

* Знания в области металлообработки, штамповки, сварки и пр.

* Наличие портфолио

* Дизайнерский талант

Компания предлагает интересные профессиональные задачи, комфортные условия по графику работы, официальную заработную плату, соцпакет. Офис в Ленинском районе.

Условия по вознаграждению обсуждаются с успешным кандидатом.

Ждем ваши резюме по адресу: [email protected]

Все вопросы по тел. +7-913-913-41-71

13 лет назад
freem4ng
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
  • Похожие заказы

  • Дизайнер

    Лицензионное агентство «Мармелад-Медиа» Российского медиа-холдинга, реализующего уникальные проекты в области анимации (в том числе проект «Смешарики»), компьютерных игр, издательства и ТНП объявляет о вакансии дизайнера в дизайн-студию Требования: * Мужчина/женщина 24-32 лет. ...

    Дизайн продукциинет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайнер по портьерам

    $500

    Требования: мужчина/женщина, опыт работы дизайнером по портьерам, образование высшее профильное (очное). Личные качества: организованность, аккуратность, ответственность. Обязанности: работа с клиентами, презентация, расширение клиентской базы, консультация по телефону, выезд к клиенту. Условия: 5-дневная рабочая неделя, оплата сотовой ...

    Дизайн продукциинет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужны дизайнеры (поздравитетельные открытки)

    Компании BartSoft Inc необходимы дизайнеры, имеющие опыт разработки поздравительных открыток. Пришлите, пожалуйста, образцы разных стилей дизайнов открыток, резюме и расценки на все виды работ на емайл: jobs2006(at)bartsoft.com

    Дизайн продукции15 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайнер

    $1000

    Вимоги • вища художня освіта • володіння принципами графічного дизайну, шрифтів, знаків, POS- матеріалів, журналів, буклетів, календарів, основами поліграфічної технології • MAC OS, Windows Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, QuarkXPress, Adobe InDesign • досвід роботи від 2-ох ...

    Дизайн продукциинет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Художники, иллюстраторы, дизайнеры и программисты

    $1000

    Совместное предприятие HeadHunter ищет молодых талантливых художников, иллюстраторов, дизайнеров и программистов, желающих заявить о себе миру. Красный диплом приветствуется. Работа проектная. Команда будет набираться под конкретные работы. Если проект становится удачным и востребованым, пригласим на постоянную ...

    Дизайн продукции29 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Срочно нужен креативный дизайнер. только МОСКВА!

    ТЗ готово, идеи есть, нужен дизайнер, который сможет воплотить идею. 1) указатели: надпись "Клава! Я люблю тебя!" далее ИНТЕРНЕТ-КАФЕ (желательно точечками, как логотип "цифрового", другим цветом) и в квадратных скобках адрес [адрес, телефон].и кусочек клавиатуры внизу. Клава, ...

    Дизайн продукции1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад