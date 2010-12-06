Промышленный дизайнер в Новосибирск

Совместное предприятие HeadHunter ищет молодых талантливых художников, иллюстраторов, дизайнеров и программистов, желающих заявить о себе миру. Красный диплом приветствуется. Работа проектная. Команда будет набираться под конкретные работы. Если проект становится удачным и востребованым, пригласим на постоянную ...