Нужны визитки

Добрый день! Необходимо: по разработанному расположению элементов создать макет рекламного буклета (итоговый размер буклета 1 страница А4 с двух сторон) Результат: ссылка на готовый макет в JPG и PSD Срок: 16.05.2014. От вас: 2–3 примера на готовые аналогичные проекты Условия работы: оплата по факту выполненной ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно разработать дизайн визиток для агентства недвижимости.
Бюджет – 3700 р.
Срок – на 13.05 до 16:00 по Мск.
Визитки в 4х вариантах:
- для директора
- для руководителей
- для штатных сотрудников
- общекорпоративная визитка для ресепшина
ТЗ прилагается, материалы для работы собраны.
Особенности:
Визитку для директора нужно подготовить для высокой печати – то есть вся информация на одной стороне; остальные – растиражировать (3 имени – руководители, 16 имен – сотрудники).
Фирменного стиля у компании нет, предполагается его дальнейшая разработка тем же исполнителем, на основе существующего логотипа и нового дизайна визитки.
На фирм стиль заложен бюджет до 6 000 р. и срок – до 16.05.
Элементы для разработки следующие:
- корпоративные цвета и графические элементы
- корпоративные шрифты
- бланк общий (разметка и электронная версия)
- папка вырубная с клапаном
- конверты (евроконверт Е65, конверт С4)
- бейдж
- возможно, магнит, календарь.
Оплата через сбр или по схеме готовый макет-оплата-исходник.
Работа по предоплате не предусмотрена.
Кто заинтересовался сотрудничеством – пишите сообщения в ответ к проекту и обязательно прикладывайте 3 лучшие работы.
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