Нужны визитки

Нужно разработать дизайн визиток для агентства недвижимости.

Бюджет – 3700 р.

Срок – на 13.05 до 16:00 по Мск.

Визитки в 4х вариантах:

- для директора

- для руководителей

- для штатных сотрудников

- общекорпоративная визитка для ресепшина

ТЗ прилагается, материалы для работы собраны.

Особенности:

Визитку для директора нужно подготовить для высокой печати – то есть вся информация на одной стороне; остальные – растиражировать (3 имени – руководители, 16 имен – сотрудники).

Фирменного стиля у компании нет, предполагается его дальнейшая разработка тем же исполнителем, на основе существующего логотипа и нового дизайна визитки.

На фирм стиль заложен бюджет до 6 000 р. и срок – до 16.05.

Элементы для разработки следующие:

- корпоративные цвета и графические элементы

- корпоративные шрифты

- бланк общий (разметка и электронная версия)

- папка вырубная с клапаном

- конверты (евроконверт Е65, конверт С4)

- бейдж

- возможно, магнит, календарь.

Оплата через сбр или по схеме готовый макет-оплата-исходник.

Работа по предоплате не предусмотрена.

Кто заинтересовался сотрудничеством – пишите сообщения в ответ к проекту и обязательно прикладывайте 3 лучшие работы.