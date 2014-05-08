Нужны визитки

$105
Дизайн продукцииЗакрыт18 заявок252 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно разработать дизайн визиток для агентства недвижимости.

Бюджет – 3700 р.

Срок – на 13.05 до 16:00 по Мск.

Визитки в 4х вариантах:

- для директора

- для руководителей

- для штатных сотрудников

- общекорпоративная визитка для ресепшина

ТЗ прилагается, материалы для работы собраны.

Особенности:

Визитку для директора нужно подготовить для высокой печати – то есть вся информация на одной стороне; остальные – растиражировать (3 имени – руководители, 16 имен – сотрудники).

Фирменного стиля у компании нет, предполагается его дальнейшая разработка тем же исполнителем, на основе существующего логотипа и нового дизайна визитки.

На фирм стиль заложен бюджет до 6 000 р. и срок – до 16.05.

Элементы для разработки следующие:

- корпоративные цвета и графические элементы

- корпоративные шрифты

- бланк общий (разметка и электронная версия)

- папка вырубная с клапаном

- конверты (евроконверт Е65, конверт С4)

- бейдж

- возможно, магнит, календарь.

Оплата через сбр или по схеме готовый макет-оплата-исходник.

Работа по предоплате не предусмотрена.

Кто заинтересовался сотрудничеством – пишите сообщения в ответ к проекту и обязательно прикладывайте 3 лучшие работы.

10 лет назад
Realty-Service
Игорь 
40 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв
  • Похожие заказы

  • Создание рекламного буклета

    $14

    Добрый день! Необходимо: по разработанному расположению элементов создать макет рекламного буклета (итоговый размер буклета 1 страница А4 с двух сторон) Результат: ссылка на готовый макет в JPG и PSD Срок: 16.05.2014. От вас: 2–3 примера на готовые аналогичные проекты Условия работы: оплата по факту выполненной ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайн email письма

    Добрый день ,есть psd макеты готового сайта, цвет стилистика иконки и др, нужно из всего этого составить дизайн email письма, т.е в этом же оформление стилистики и др. Жду от вас портфолио и цен.

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Макет объявления

    У семейного клуба акции, нужно это отразить в листовке Текст такой: Легкое лето! Спешим бронировать! День Рождение в будний день Игровая комната+аниматор=2000 на три часа День Рождение в выходной Игровая комната +аниматор=3000 на три часа Игровая комната 1 час 50 ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Каталог

    Нужно создать каталог, тематика насосы и электрошкафы, 40 страниц, из них: • 8 уникальных страниц (имиджевая, разворот-навигация по каталогу, содержание и т.д.) – т.е. оригинальные страницы • 1 карточка товара (страница с разметкой под 6 картинок и схемой внизу ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать дизайн пригласительных билетов

    $100

    Необходимо сделать отличный, яркий и запоминающийся, но в то же время максимально брутальный дизайн пригласительных билетов и конвертов к ним. Мероприятие - день рождения строительной компании. Важен срок готовности - 10-11 мая.

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад