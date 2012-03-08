Нужно сделать дизайн продукта

Нужно придумать летнюю коллекцию принтов для футболок (мужские, женские, детские). Только что-то новое не избитое. Коллекция от 10 до 20 дизайнов. Так же рассмотрим принты на постельное белье. Оплата за одну коллекцию до 15 тыс. руб.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать дизайн для инфопродукта, примерно как на рисунке. Все подробности при переписке.
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