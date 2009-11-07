Перенос автомобиля из 3dmax в AutoCAD

Требуется высококлассный специалист-инженер, на "отлично" владеющий программой AutoCAD для переноса автомобиля (его корпуса) из 3dmax в AutoCAD. Нужно сделать каждую деталь по отдельности с разработкой всех чертежей для дальнейшего производства. Дело в том, что в 3dmax все плоскости сделаны вручную тысячами полигонов. В Autocad нужно сохранить форму, но все детали сделать маткматическим методом. То есть довести до идеала и правильности форм.

Подробности при переписке.