Принты на футболки

Требуется создание уникальных принтов на футболки. Буду скидывать имеющиеся принты/вектора с требованием модицифировать их, либо задавать направления по которым вы уже будете творить сами.

Для начала начнем с 5 единиц; если понравится стиль выполнения - возможно дальнейшее сотрудничество.

Бюджет - 1800 рур.