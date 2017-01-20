Тех.задание на внесение изменений вдизайн сервисной книжки:. 1. Дизайн обложки(сделать более подходящий длясервисной книжки, с сохранением корпоративных цветов(синий, красный), и логотипа(человечка), машинки можно убрать. 2. Перенести телефон на обложку.3. На первой странице ...
Принты на футболки
Требуется создание уникальных принтов на футболки. Буду скидывать имеющиеся принты/вектора с требованием модицифировать их, либо задавать направления по которым вы уже будете творить сами.
Для начала начнем с 5 единиц; если понравится стиль выполнения - возможно дальнейшее сотрудничество.
Бюджет - 1800 рур.
Заявки фрилансеров
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