Принты на футболки

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт11 заявок171 просмотр

Требуется создание уникальных принтов на футболки. Буду скидывать имеющиеся принты/вектора с требованием модицифировать их, либо задавать направления по которым вы уже будете творить сами.

Для начала начнем с 5 единиц; если понравится стиль выполнения - возможно дальнейшее сотрудничество. 

Бюджет - 1800 рур.

8 лет назад
guest_14849348106882
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров