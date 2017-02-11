Нужен шаблон сертификатов PSD 5 штук примеры внизу, в этом стилье http://www.pixic.ru/i/R0618375j2n7t0Z6.jpg http://www.pixic.ru/i/7051l3E5r2b7m0j8.jpg http://www.pixic.ru/i/40H16375y277R120.jpg отправить примеры
Разработать дизайн упаковки и бутылки на английском языке
1.Разработать дизайн этикетки на английском языке для бутылок с эфирными маслами - их 6 шт в 1 наборе (bergamot, tea tree, eucalyptus,
lemon,lavender, orange).
2.Разработать дизайн коробки.
3.Разработать информационный лист, который вкладывается в коробку с описанием масел и их применением.
Победитель конкурса
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