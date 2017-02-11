Разработать дизайн упаковки и бутылки на английском языке

$47
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен2 заявки428 просмотров
#1$47

1.Разработать дизайн этикетки на английском языке для бутылок с эфирными маслами - их 6 шт в 1 наборе (bergamot, tea tree, eucalyptus,

lemon,lavender, orange).

2.Разработать дизайн коробки. 

3.Разработать информационный лист, который вкладывается в коробку с описанием масел и их применением.

8 лет назад
premiumbodycare
Александра 
42 года
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Победитель конкурса

Annell
43 года
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 лет назад
#1
Нелли, молодец. Профессионал своего дела! Спасибо за работу, даже на расстоянии Вы поняли все мои просьбы и воплотили их в жизнь. Работа выполнена на 150%. Спасибо!
В процессе сотрудничества Александра показала себя только с лучшей стороны! Всегда оперативно отвечала на все вопросы и была на связи. Чёткая постановка задачи! Оплата моментальная! Всем 100% рекомендую как ответственного и честного заказчика!

Заявки фрилансеров

Annell
43 года
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 лет назад
#1

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