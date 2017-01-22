Графика флаера, бюджет 5$
Разработка коробок для детских конструкторов
Требуется разработать 10 разных коробок для упаковки деревянных детских конструкторов
Использовать все требования полиграфии для технологично печати.
Используем формат печати 500 х 700
Предполагается коробка из микрогофры с кашированной полиграфией.
Дизайн, который нужно разместить на коробке ОТРИСОВАН. Смакетируем самостоятельно на представленный чертез коробки.
Коробка должна быть с окошком. Окошко как можно большего размера.
Желательно разработать коробочку из 1 элемента.
В прицепе фото некоторых конструкторов для понимания.
Заявки фрилансеров
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