Разработка коробок для детских конструкторов

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Закрыт7 заявок223 просмотра

Требуется разработать 10 разных коробок для упаковки деревянных детских конструкторов

Использовать все требования полиграфии для технологично печати.

Используем формат печати 500 х 700

Предполагается коробка из микрогофры с кашированной полиграфией.

Дизайн, который нужно разместить на коробке ОТРИСОВАН. Смакетируем самостоятельно на представленный чертез коробки.

Коробка должна быть с окошком. Окошко как можно большего размера.

Желательно разработать коробочку из 1 элемента.

В прицепе фото некоторых конструкторов для понимания.

8 лет назад
energyplus2002
54 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

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